Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon ne zaman başlayacak? Doğduğun Ev Kaderindir 2. yeni sezon fragmanı

Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon fragmanı geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Dizi ilk sezona, akıllara kazınan bir sezon finaliyle veda etmişti. Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları arasında, başrolleri paylaşan Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. Sevilen dizi; koronavirüs salgını nedeniyle ekranlara bir süre ara vermiş, sonrasında yeniden başlayıp sezon finali yapmıştı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pandemi döneminde ekranlardan uzak kalan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir dönüş yapmış ve sezon finali ile yine ekranlara veda etmişti. Başrollerini güzel oyuncu Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı.





Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon için henüz net bir tarih bilgisi paylaşılmadı; fragmanda da söz konusu bilgi yer almıyor fakat bu konuda tahminler eylül ayına işaret ediyor.

Dizinin ne zaman başlayacağına dair tarih netleşmesi durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

DEMET ÖZDEMİR'DEN SÜRPRİZ PAYLAŞIMLAR

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından set ekibiyle çekilmiş olduğu fotoğrafları paylaştı. Dizinin yeni sezonunu bekleyen takipçilerden ise fotoğraflara kısa sürede beğeni yağdı.

Özdemir paylaşımına, "Çok az kaldı bomba gibi geliyoruz." notunu düştü.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Mehdi’nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep’in aklında bazı soru işaretleri vardır.

Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır.

Emine, Faruk’la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar.

Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır. Kaderi onu Mehdi’den ayıracak mıdır?