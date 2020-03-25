Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? 25 Mart Doğduğun Ev Kaderindir 12. yeni bölüm bu akşam var mı?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Doğduğun Ev kaderindir bu akşam var mı? TV 8’de ekrana gelen dizi her hafta heyecanlı bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Mehdi ve Zeynep arasında yaşananlar yakından takip ediliyor. Dizinin son bölümünde sıkça görülen Faruk ve Emine ilişkisinin gidişatı da merak ediliyor. Tv 8 yayın akışı ve detaylar haberimizde sizlerle.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR BU AKŞAM VAR MI?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. 25 Mart TV 8 yayın akışında 20:00’da Survivor yarışmasının yeni bölümü olacak.

YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Yeni bölümün neden yayınlanmadığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bazı diziler koronavirüs önlemlerinden dolayı yeni bölümlere ara verdiklerini duyurmuşlardı.

TV 8 YAYIN AKIŞI