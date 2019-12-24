Doğduğun Ev Kaderindir konusu nedir, oyuncuları kim? Doğduğun Ev Kaderindir dizisi nerede çekildi?

Doğduğun Ev Kaderindir konusu nedir, oyuncuları kimler? sorusu şzleyiciler tarafından merak ediliyor. Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir 25 Aralık Çarşamba günü izleyici ile buluşuyor. Gerçek hayat hikayesinden uyarlananan dizide başrolleri İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir paylaşıyor. TV8 ekranlarına yeni bir soluk getirmesi beklenen Doğduğun Ev Kaderindir konusu nedir, oyuncuları kimler? merake diliyor. İşte yanıtı..

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir”, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep’in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi’nin hikayesi ele alınacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 25 Aralık çarşamba günü Tv8 ekranlarında yayınlanacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

OG medya tarafından yapılan ve TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Evin Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul’da gecekonduların ve eski evleri olduğu mahallelerde başlamıştır. İstanbullu olanların yakından tanıyacakları Pier Loti mekanları da çekimlerde görülüyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Demet Özdemir (Zeynep)

26 Şubat 1992 de Kocaeli'nde dünyaya gelen Demet Özdemir 27 yaşındadır. 2013 yılından beri sanat camiası içinde yer alan Demet Özdemir 1.70 boyu ile kısa ama iyi bir dansçı ve oyuncudur. Son dönemde Erkenci Kuş dizisinden partneri olan Can Yaman ile yaşadığı iddia edilen aşk ile gündeme gelen Demet Özdemir parçalanmış aile çocuğudur. Anen babası ayrıldıkra sonra anne ve ablası ile İstanbul'da yaşamıştır. Demet Özdemir ilk olarak dansçı olarak ekranlada yer almış ve şarkıcı Bengü'nün dans ekibinde yer alarak Bengü'nün arkasında dans etmiştir. Kimder di ki o küçük dansçı kız bu gün dünyanın tanıdığı bir oyuncu olacaktır. Güzelliği dansının önüne geçen Demet Özdemir'e 2 yıl boyunca yoğun bir oyunculuk eğitimi almış ve ilk dizisi Sanar Bir Sır Vereceğim'de yer almıştır. Demet Özdemir o dönemde daha 21 yaşındadır. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura dizisinde yer almış ir çok ünlü ismin yer aldığı dizi tutmasa da Demet Özdemir yapımcıların gözdesi haline gelmiştir. Daha sonra bir çok başrol teklifi alan Demet Özdemir ilk başrol deneyimini Yusuf Çim ile Çilek Kokusu isimli yaz dizisinde yaşamıştır. 2017 de ise No:309 dizisinde Lale karakteri ile yer almıştır. 2018 da ise Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterine hayat vermiştir. Özellikle Ortadoğu da milyonlarca hayrana sahiptir.

İbrahim Çelikkol (Mehdi)

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol 1982 Kocaeli doğumludur ve şuanda 37 yaşındadır. İlk olarak model olarak sektöre giren İbrahim Çelikkol gençlik döneminde uzun boyu ile basketbol oynamış ve başarılı olarak basketbolda milli olmuştur. İbrahim Çelikkol modellik yaparken Osman Sınav'ın onun yeteneğini keşfetmiş ve İbrahim Çelikkol'dan oyunculuk dersleri almasını istemiştir. İbrahim Çelikkol'un ilk projesi Pars Narkoterör isimli sinema filmidir. Pars Narkoterör filmi ile çok beğenilen İbrahim Çelikkol daha sonra Merhamet dizisinde erkek başrol de yer alarak artık herkes tarafından tanınan bir oyuncu olmuştur. 2017’de Seddülbahir 32 Saat'te ve 2018 de Siyah Beyaz Aşk dizisinde yer alan İbrahim Çelikkol son olarak Muhteşem İkili dizisinde yer almış ama dizisi tutmamıştır. İbrahim Çelikkol şuanda mimar Mihre Mutlu ile evlidir.

Engin Hepileri

Engin Hepileri deyince eskiden Kara Ekmek dizisinde hayat verdiği Taylan karakteri gelmekteydi. Engin Hepileri 2019 da Kimse Bilmez dizisinde Uygar karakteri ile çok sevildi ve artık izleyici onu Taylan olarak biliyor. 3 Mart 1978 de İstanbul da dünyaya gelen Engin Hepileri İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi almıştır. Tiyatronun yanınsa seslendirme sanatçısı olarak da görev yapan Engin Hepileri tiyatro yatığı sırada oyunculuk yeteneği ile yapımcılara kendini fark ettirerek dizilerde yer almaya başlamıştır. İlk dizisi Yaprak Dökümü dizisidir. Engin Hepileri’nin Sen Benimsin dizisi ile tanınan Beyza Şekerci ile mutlu bir evliliği vardır.

Fatih Koyunoğlu

Fatih Koyunoğlu denilince herkesin aklına İstanbullu Gelin dizi gelmektedir. Dizi de hayat verdiği Akif karakteri ile milyonların sevgilisi olmayı başarmıştır. 1 Ocak 1979 da İstanbul da doğan Fatih Koyunoğlu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur ve 40 yaşının içindedir. 2004 yılından beri dizi ve filmlerde yer alan yakışıklı oyucu ilk olarak Beni Böyle Sev dizisinde hayat verdiği İlyas karakteri ile ilk defa önemli bir projede önemli bir rolde yer almıştır. Daha sonra da 2016 yapımı Yeter dizisinde Zafer olarak kendisini göstermiştir.

Ayça Erturan

Ayça Erturan Çok Güzel Hareketler ile ünlenen isimlerden biridir. İyi bir tiyatrocu olan Ayça Erturan 1 Ağustos 1983 İstanbul doğumludur. 36 yaşında olan güzel oyuncu Çok Güzel Hareketler bittikten sonra Evli ve Öfkeli dizisinde hayat verdiği Dilek karakteri ile artık dizilerin de aranan isimlerinden biri olmuştur. Ayça Erturan’nı milyonların sevgilisi yapan proje ise baş rolünde Özge Özpirinççi’nin yer aldığı Kadın dizisi olmuştur. Ayça Erturan Kadın Dizisinde Yeliz karakteri ile yer almış dizinin 3. sezonunda Yeliz ölünce milyonlar ağlamıştır. Ayça Erturan Levent Kırca’nın oğlu Oğulcan Kırca ile evlidir.

Zuhal Gencer

Tiyatro Eğitim Stüdyosunda tiyatro oyunculuğu eğitimi almış ve bir çok tiyatro topluluğun da yer almıştır. Bakırköy Belediye Tiyatrosunda da görev yapan Zuhal Gencer Çağan Irmak’ın Ulak filmi ile tiyatrodan sinemaya geçmiştir. Son olarak Canevim dizisinde Günnur karakteri ile yer alan Zuhal Gencer Sevdaluk dizisinde hayat vverdiği Hayriye ve Anne dizisinde hayat verdiği Saniye karakterleri ile televizyonda çok sevilmiştir.Kocaeli Şehir Tiyatrosu bünyesinde aktif olarak oyunlarda yer alan Zuhal Gencer evli ve bir çocuk annesidir.

Nurşim Demir (Mehdi’nin Annesi)

Nurşim Demir farklı tiplere çok başarılı giren yıllarını tiyatro sahnelerine vermiş Türkiye’nin sayılı usta oyuncularından biridir. Özellikle No:309 dizisin de İsmet Babaanne karakteri ile yer alan Nurşim Demir 2018 de de Sen Anlat Karadeniz dizisinde Saniye olarak yer almış iki dizisine de katkı sağlamıştır. 29 Mayıs 1952 de İstanbul da doğan denenyimli tiyatrocu 67 yaşının içindedir ve hala aynı anda iki dizi de yer alabilecek kadar da enerjik ve hayat doludur. Devlet Tiyatro Sanatçısı olan Nurşim Demir Hacattepe Konservatuvar’ın ilk mezunlarındandır. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin de kaderini belirleyebilecek oyunculardan biridir. Dizi de Zeynep’in kaynanası ve Mehdi’nin annesi olarak yer alacaktır.