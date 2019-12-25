Doğduğun Ev Kaderindir hangi kitaptan uyarlandı? Doğduğun Ev Kaderindir gerçek hikayesi nedir?

Doğduğun Ev Kaderindir hangi kitaptan uyarlandı? sorusu arama motorunda yoğun oalrak araştırılıyor. Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir , insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 25 Aralık günü izleyici ile buluşuyor. Doğduğun Ev Kaderindir hangi kitaptan uyarlandı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte yanıtı..

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği, ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanmıştır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir 1992 senesinde doğmuştur. 2013 senesinden bu zamana kadar pek çok yapım içerisinde yer alan güzel oyuncu son olarak Can Yaman ile beraber rol aldıkları Erkenci Kuş dizisi ile kariyerinde çok büyük bir sıçramaya imza atmıştır. Oyuncu kariyerinden önce dansçı olarak görülen Demet Özdemir Bengü’nün sahnesinde dans etmiştir.

Güzelliği ile dikkatleri üzerinde toplayan Özdemir dansçılık kariyeri ardından iki sene boyunca oyunculuk eğitimi almıştır. Sonrasında Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde yer alan Demet Özdemir bu deneyimi ardından Kurt Seyit ve Şura isimli dizide de oynamıştır.

Başarılı oyuncu Çilek Kokusu, No:309 ve son olarak ise Erkenci Kuş dizilerinin de önemli bir parçası olmuştur.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol 1982 senesinde doğmuştur. Kariyerinin ilk bölümünde fotomodel olan Çelikkol sonrasında basketbola yönelmiş ve milli bir oyuncu olmuştur. Osman Sınav tarafından keşfedilen yakışıklı oyuncu Pars Narkoterör isimli sinema filminde oynamıştır. Sonrasında Merhamet isimli dizide oyunculuk yapan Çelikkol, Siyah Beyaz Aşk dizisi ile kariyerine devam etmiştir. Son olarak Muhteşem İkili dizisinde başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkan İbrahim Çelikkol şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir dizisi için çalışmalarına devam etmektedir.