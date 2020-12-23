Doğduğun Ev Kaderindir hangi kitaptan uyarlama? Doğduğun Ev Kaderindir gerçekte kimin hikayesidir?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir, izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Yeni sezonda da büyük ilgi gören Doğduğun Ev Kaderindir'in başrollerini Demet Özdemir ve İsmail Çelikkol paylaşıyor. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği dizinin uyarlandığı kitap, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı kitabıdır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Doğduğun Ev Kaderindir, Çarşamba günleri Tv8 ekranlarında izleyicileri ile buluşuyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Demet Özdemir ve İsmail Çelikkol'un başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun ‘Camdaki Kız’da da yer alan gerçek hikâyesinden uyarlandı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep’in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi’nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.

Zeynep'in okulundan birinci olarak mezun olmasının ve Mehdi ile evlenmesinin ardından mutlu günleri kısa sürecektir. Zeynep'in genç, başarılı, yakışıklı bir avukatın şirketinde işe başlaması ve geç saatlere kadar çalışması Mehdi'nin kıskançlık krizi yaşamasına neden olacaktır. Mehdi içine girdiği bu duygu durumu karşısında akıllıca düşünememektedir. Birgün Zeynep'in işe gitmemesini engellemek için kapıyı kilitler. Ancak Zeynep kapıyı kırar. Mehdi'nin gözündeki öfkeyi görür ve anında boşanma kararı alır. Her ne kadar aşık olsa da Zeynep ve Mehdi boşanır. İkilinin boşanması, sorun yaşamalarını engellemez. Mehdi Zeynep'in etrafında olmaya, onu takip etmeye devam eder. Zeynep uzaklaştırma kararı alsa da Mehdi, Zeynep'i bulur ve kaçırır. Hikayede neler yaşanacağı önümüzdeki bölümlerde belli olacak.