Doğduğun Ev Kaderindir ekibinde koronavirüs korkusu! İşte çekimlerine ara verilen dizide son durum
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin çekimlerine koronavirüs şüphesi nedeniyle ara verilmişti. Dizinin görüntü yönetmeninin rahatsızlanması sonrası koronavirüs korkusu saran ekibi sevindirici haber geldi.
Başrolünü Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un paylaştığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin çekimlerine geçen cuma 2 hafta ara verilmişti. Dizinin çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Özgür Polat'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı konuşuluyordu.
Son günlerde ise Polat'ın karantinada olduğu iddiası kulaktan kulağa yayıldı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; zatürre nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Polat'ın koronavirüs sonucunun negatif çıktı. Bu gelişme dizi ekibini sevindirdi.