Doğduğun Ev Kaderindir ekibinde koronavirüs korkusu! İşte çekimlerine ara verilen dizide son durum

Başrolünü Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un paylaştığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin çekimlerine geçen cuma 2 hafta ara verilmişti. Dizinin çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Özgür Polat'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı konuşuluyordu.

Son günlerde ise Polat'ın karantinada olduğu iddiası kulaktan kulağa yayıldı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; zatürre nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Polat'ın koronavirüs sonucunun negatif çıktı. Bu gelişme dizi ekibini sevindirdi.