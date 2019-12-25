Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir nereli, kaç yaşında?

Demet Özdemir’in hayatı ve nereli olduğu araştırılmaya başladı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep’i Demet Özdemir kimdir? 25 Aralık Çarşamba günü Tv8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dizide İbrahim Çelikkol’la başrolleri paylaşan Demet Özdemir Zeynep karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncunun biyografisi de bu bağlamda araştırılıyor. Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimizde…

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir, 26 Şubat 1992 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul’a taşındı. Özdemir, Bengü’nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları’nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır.

Mustafa Sandal’ın “Ateş Et ve Unut” adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir İlk TV deneyiminde ise 2013 yılında Fox Tv’de yayınlanan baş rollerini Esra Ronabar , Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide “Aylin” karakterini canlandırmıştır.

Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide “Alya” karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise “Demet” karakterini canlandırmıştır. Star TV’de yayınlanan, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide “Aslı” karakterini canlandırmıştır.

Bengü’nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynamıştır. 2016 Haziran ayından itibaren Fox Tv de yayınlanmış olan No:309 adlı dizide “Lale” karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Burak Aksak’ın yazıp yönettigi Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde “Aysel” karakterini canlandırmıştır.

2018-2019 yıllarında Star Tv’de yayınlanan Erkenci Kuş adlı dizide “Sanem” karakterini canlandırdı. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Ortadoğunun en prestijli ödül töreni Murex D’or Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Demet Özdemir Tv8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterini canlandırıyor.