Doğduğun Ev Kaderindir dizisine transfer

Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'u buluşturan Doğduğun Ev Kaderindir'in dizisinin ekran macerası tüm hızıyla sürüyor. Tv100'ün haberine göre; güçlü kalem Eylem Canpolat'ın yazdığı dizinin ekibine 18. bölümde Ayşe Akın katılacak. Sevilen dizinin ana kadrosuna bu sezon Engin Öztürk de katılmıştı.

AYŞE AKIN KİMDİR?

Ayşe Akın, 24 Ocak 1992 tarihinde bir Türk ailenin kızı olarak Belçika'da doğmuştur. Aslen Afyonlu olan genç oyuncu, henüz 4 yaşındayken annesinin kendisini ajansa kaydetmesiyle daha o yaşlarda fotomodellik yapmaya başladı. Belçika'da 12 yaşında iken bir kulüpte altı ay futbol oynamış. 2010 yılında Belçika'da bir güzellik yarışmasına katılmış ve Brüksel Güzeli olmuştur. 4 dil bilen Ayşe, yurt dışında adını söylemekte zorlandıkları için adını bir dönem "Ayshe" olarak kullanmıştır.



Türkiye'ye gelmeden önce Brükselde İşletme-Ekonomi okuyordu ama Türkiye'den oyunculuk teklifi alınca her şeyi bıraktı ve geldi. Craft Atölyesi'nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldı.

2011 yılında kendisi gibi Belçikalı-Türk futbolcu Önder Turacı ile de kısa süreli bir evlilik yaşadı. Kamera karşısına ilk kez 2013’te Muhteşem Yüzyıl isimli dizi ile geçti. Dizide Cenevizli Gabriela karakterini canlandırdı. Dizi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşananları anlatıyor. Dizinin başrollerinde Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Perçin, Selma Ergeç, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Pelin Karahan ve Okan Yalabık gibi başarılı oyuncular yer aldı. 2014’te ise Güllerin Savaşı isimli dizide Duygu karakterini canlandırdı. Dizi, küçüklüğünden beri hayranı olduğu Gülfem’e büyüdüğünde büyük bir rakip olan Gülru isimli genç bir kızın yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Canan Ergüder, Barış Kılıç, Damla Sönmez ve Sercan Badur yer aldı.

Oyunculuğunu yanında bir dönem müzikle de ilgilenen Ayşe Akın, Ajda Pekkan’ın Kim Ne Derse Desin isimli şarkısını yorumladı. İlk şarkısı olmasına rağmen üç ay içerisinde 15 milyon civarında tık aldı. Sonradan 40 milyonu geçmiştir. Arkadaşının katılmak için başvurduğu yarışmada tesadüf eseri sesi fark edilen Ayşe Akın, Ayshe ismiyle müzik dünyasında yerini aldı.

2016’da Sinemaya da adım atan Ayşe Akın, Kervan 1915 isimli filmde başrol olarak rol aldı. Film, Ermeni vatandaşların bir kısmının hayatını kurtaran Salim isimli bir adamın yaşadıklarını anlatıyor. Filmde Murat Han, İpek Tuzcuoğlu, İbrahim Kendirci, Ayşe Akın, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hakan Karahan ve Burhan Gençkol yer aldı.

Müzik kariyerine Sony Music ile devam ettiren Ayşe, ‘Ben Bile Şok’ adlı şarkıyla ikinci klibini çekmiştir.

2017 yılında anoreksiya hastalığı ile gündemin ortasına oturan Ayşe Akın, bu hastalığı nasıl yendiğini farklı mecralardan tüm Türkiye’ye paylaştı ve uzman doktorları, diyetisyenleri, psikologları bir araya getirip bu hastalığa maruz kalan birçok gence umut ışığı olup onları ücretsiz tedavi olmalarına vesile olmuştur.

İki yıllık bir aradan sonra oyuncu Ayşe Akın Kanal D'de yayınlanan 'İnsanlık Suçu' dizisiyle Neslihan karakteriyle ekranlara tekrar merhaba dedi. Pastel Film-Efe İrvül’ün yapımcılığını, Barış Yöş’ün yönetmenliğini üstlendiği İnsanlık Suçu, cumartesi akşamı Kanal D’de yayınlanıyor. Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Laçin Ceylan, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Cankat Aydos, Ayşe Akın, Oğuz Öztekin, Müşerref Göksever, Dursun Poyraz Saygılı ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın bulunduğu dizide en çok dikkat çeken isimlerden biri Ayşe Akın oldu.

İddialı öpüşme sahneleriyle profesyonelliğini yeniden kanıtlayan Ayşe Akın, seyirci tarafından tam not aldı. Şimdilerde yeni bir şarkı projesi ile tekrar müzik piyasasına farklı tarzıyla adından söz ettirecek. Düet yaptığı şarkı, Mayıs 2018in ilk haftasında Sony Music tarafından çıkarılacak.