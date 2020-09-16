Doğduğun Ev Kaderindir dizisine sürpriz transfer!

Tv8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir oyuncu kadrosunu genişletiyor. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı dizinin yeni sezonuna bir erkek oyuncu dahil edildi.



Tv100’ün haberine göre; Engin Öztürk yeni sezonda Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alacak.

Engin Öztürk dizinin yeni bölümlerine özel bir karakter olarak dahil olacak. Barış rolüne hayat verecek olan Öztürk Zeynep'in (Demet Özdemir) yeni hayatında etkin bir rol üstlenecek.