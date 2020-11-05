Doğduğun Ev Kaderindir dizisi reytinglerde kan kaybetti!
Çarşamba akşamları tv8 ekranında yayınlanmakta olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yolunda gitmeyen bir şeyler var. Dün 18. yeni bölümü ile ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi ve Zeynep'in boşanma sahnesi geceye damga vurdu ancak bu reytinglere yansımadı.
TV8 ekranında izleyicilerle buluşmakta olan Doğduğun Ev Kaderindir, hikayesinin bir hayli değişmesi ile reytinglerde kan kaybetmeye başladı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 18.yeni bölümü dün akşam izleyicilerinin karşısına çıktı. Mehdi ve Zeynep'in boşanma sahnesi geceye damga vurdu. Ancak reytingler bir türlü toparlanmadı.
Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir, bilindiği gibi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız adlı romanının uyarlaması olarak seyiricisi ile buluşuyor. 1. Sezonda dikkatleri üzerine çeken dizi, ikinci sezonda beklenilen reytingleri alamadı.
Erken final kararı alınıp alınmayacağını merak eden izleyicisi reyting sonuçları da araştırıyorlar. 4 Kasım 2020 Çarşamba reyting sonuçlarına göre Doğduğun Ev Kaderindir total puan türünde 10'uncu sırada, ab puan türünde 8'inci sırada ve abc puan türünde ise 6'ncı sırada yerini aldı.
4 KASIM 2020 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL REYTİNG SIRALAMASI:
1 KURULUS OSMAN ATV
2 SADAKATSIZ KANAL D
3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 ESRA EROL'DA ATV
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 SEN CAL KAPIMI FOX
10 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8
AB REYTİNG SIRALAMASI
1 SADAKATSIZ KANAL D
2 KURULUS OSMAN ATV
3 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
6 HAVA DURUMU KANAL D
7 SEN CAL KAPIMI FOX
8 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
10 BENIM ADIM MELEK TRT 1
ABC REYTİNG SIRALAMASI
1 SADAKATSIZ KANAL D
2 KURULUS OSMAN ATV
3 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
6 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8
7 BENIM ADIM MELEK TRT 1
8 HAVA DURUMU KANAL D
9 SEN CAL KAPIMI FOX
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV