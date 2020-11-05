Doğduğun Ev Kaderindir dizisi reytinglerde kan kaybetti!

TV8 ekranında izleyicilerle buluşmakta olan Doğduğun Ev Kaderindir, hikayesinin bir hayli değişmesi ile reytinglerde kan kaybetmeye başladı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 18.yeni bölümü dün akşam izleyicilerinin karşısına çıktı. Mehdi ve Zeynep'in boşanma sahnesi geceye damga vurdu. Ancak reytingler bir türlü toparlanmadı.

Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir, bilindiği gibi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız adlı romanının uyarlaması olarak seyiricisi ile buluşuyor. 1. Sezonda dikkatleri üzerine çeken dizi, ikinci sezonda beklenilen reytingleri alamadı.

Erken final kararı alınıp alınmayacağını merak eden izleyicisi reyting sonuçları da araştırıyorlar. 4 Kasım 2020 Çarşamba reyting sonuçlarına göre Doğduğun Ev Kaderindir total puan türünde 10'uncu sırada, ab puan türünde 8'inci sırada ve abc puan türünde ise 6'ncı sırada yerini aldı.

4 KASIM 2020 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI:

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 ESRA EROL'DA ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SEN CAL KAPIMI FOX

10 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

AB REYTİNG SIRALAMASI

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 HAVA DURUMU KANAL D

7 SEN CAL KAPIMI FOX

8 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 BENIM ADIM MELEK TRT 1

ABC REYTİNG SIRALAMASI

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

7 BENIM ADIM MELEK TRT 1

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 SEN CAL KAPIMI FOX

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV