Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı? Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? 1 Nisan Tv8 yayın akışı

Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. Başrollerini Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, zorlu hayatın içinde birbirine tutunmaya çalışan iki aşığın hayatını anlatıyor. Corona virüs salgını nedeni ile diziler setlere ara vermeye başladı. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir dizisi de setlere ara verdi mi? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR BUGÜN VAR MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü bu akşam Tv8 yayın akışında yer almıyor. Coronavirüs nedeni ile dizinin setlere ara verdiği tahmin ediliyor. Dizinin yerine bu akşam Survivor 2020'nin yeni bölümü ekranlara gelecek.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında resmi bir açıklama yer almıyor. Dizinin 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

Gülseren Budayıcıoğlu'nun, Camdaki Kız kitabından esinlenerek televizyona uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkıyor. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir yer alırken, yapımını OGM Pictures'ın yürütüyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı ise senaryosunu kaleme alıyor.