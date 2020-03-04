Doğduğun Ev Kaderindir 9. bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir 4 Mart Çarşamba günü yayınlanan 9. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin 9. bölümünde Zeynep ve Mehdi'nin aşkları acı bir şekilde sınanır. Artık kavuşmalarının önünde, kendilerinden de büyük bir engel vardır. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 9. BÖLÜM ÖZETİ

Benal’i Nerminlerde görmek, Mehdi'yi çok şaşırtır. Zeynep'ten sakladığı şeylerin karşısında, artık iyice köşeye sıkışmıştır.

Zeynep, Nermin'i teselli etmeye çalışırken, adım adım kendi gerçeğine yaklaşır. Hayatın getirdikleri doğrultusunda büyük konuşmaması gerektiğini, deneyimleyerek anlayacaktır.

Ekrem'in içinde bulunduğu çember, git gide daralır. Nermin ve Meltem'in arasında bir seçim yapmanın vakti gelmiştir.

Emine kurtuluşuna doğru yürüdüğünü sanırken, aslında karanlığına koştuğundan habersizdir.

Zeynep ve Mehdi'nin aşkları acı bir şekilde sınanır. Artık kavuşmalarının önünde, kendilerinden de büyük bir engel vardır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir”, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep’in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi’nin hikayesi ele alınacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

OG medya tarafından yapılan ve TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Evin Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul’da gecekonduların ve eski evleri olduğu mahallelerde başlamıştır. İstanbullu olanların yakından tanıyacakları Pier Loti mekanları da çekimlerde görülüyor.