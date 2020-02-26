Doğduğun Ev Kaderindir 8. bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir 26 Şubat Çarşamba günü yayınlanan 8. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. “Doğduğun Ev Kaderindir 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Dizinin 8. bölümünde Zeynep’le Mehdi ne kadar görmezden gelmeye çalışsalar da aslında çok farklı insanlar oldukları tekrardan su yüzüne çıkar. Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 8. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep’in dünyası, Mehdi’nin aşk itirafıyla iyice karışır. Bu duyduğunu kalbinde nereye oturtacağını bilemezken, kendi duygularıyla de yüzleşmeye başlar. Benal, bebeği için mahalleden ayrılma kararı alır. Ancak gidişi pahalıya mal olur.

Nermin, yeni evinde bir davet düzenler. Zeynep’le Mehdi ne kadar görmezden gelmeye çalışsalar da aslında çok farklı insanlar oldukları tekrardan su yüzüne çıkar.

Zeynep ve Mehdi, Nermin’den gelen acil telefonla çiftliğe giderler. Açılan kapı, sırları da aralamaya başlayacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir”, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep’in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi’nin hikayesi ele alınacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

OG medya tarafından yapılan ve TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Evin Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul’da gecekonduların ve eski evleri olduğu mahallelerde başlamıştır. İstanbullu olanların yakından tanıyacakları Pier Loti mekanları da çekimlerde görülüyor.