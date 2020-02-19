Doğduğun Ev Kaderindir 7. bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tv8’in başarılı dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. “Doğduğun Ev Kaderindir 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Dizinin 19 Şubat Çarşamba günü yayınlanan 7. bölümünde Zeynep, Mehdi’ye sürpriz yapmaya hazırlanırken kendisi daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır. Mehdi’nin “Ben karıma aşık oldum” sözleri Zeynep’i şaşırtır. Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 7. BÖLÜM ÖZETİ

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir’in 19 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan 7. bölümünde, Sakine’nin Bayram’dan vazgeçişi, Zeynep’le ilişkisinde onarılması zor bir yara açar. Yıllardır kızına karşı kullandığı silahları etkisini yitirmeye başlar.

Zeynep, geleceğinden vazgeçme noktasına gelir. Ancak Mehdi’nin attığı adım, Zeynep’in ayaklarının yere daha da sağlam basmasına destek olur.

Müjgan’ın kapattığını sandığı bazı defterler, hiç beklemediği bir anda açılır. Hayat, Müjgan’ı da zayıf yerlerinden sınamaya başlar.

Zeynep, Mehdi’ye sürpriz yapmaya hazırlanırken kendisi daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir”, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep’in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi’nin hikayesi ele alınacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

OG medya tarafından yapılan ve TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Evin Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul’da gecekonduların ve eski evleri olduğu mahallelerde başlamıştır. İstanbullu olanların yakından tanıyacakları Pier Loti mekanları da çekimlerde görülüyor.