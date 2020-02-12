Doğduğun Ev Kaderindir 6. bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir 12 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan 6. bölümüyle nefes kesti! “Doğduğun Ev Kaderindir 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Dizinin son bölümünde Zeynep ve Mehdi ailesine yeni bir üye katılır. Kibrit artık onlarla yaşayacaktır. Fakat sırlar açığa çıktığında, hiçbir şey aynı kalmayacaktır. Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 6. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep ve Mehdi, ilişkilerinde yeni bir yola çıkarlar. Artık sadece kendileri için değil, Kibrit için de sorumluluk alacaklardır.

Ailelerine yeni birinin katılacağı haberi, evde bomba etkisi yaratır. Yeni düzeni kurmak, sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

Kibrit’in yaşayacağı yeri denetlemek üzere gelen görevlinin karşılaştığı manzara, her şeyi daha da zora sokar. Ardından kopan fırtına, çok sert olur. Zeynep ve Mehdi; birbirlerinden sakladıkları sırlarla, ince bir ipin üzerinde yürüdüklerinden habersizdirler. Sırlar açığa çıktığında, hiçbir şey aynı kalmayacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir”, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep’in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi’nin hikayesi ele alınacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

OG medya tarafından yapılan ve TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Evin Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul’da gecekonduların ve eski evleri olduğu mahallelerde başlamıştır. İstanbullu olanların yakından tanıyacakları Pier Loti mekanları da çekimlerde görülüyor.