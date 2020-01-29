Doğduğun Ev Kaderindir 4. bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Doğduğun Ev Kaderindir 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir 29 Ocak Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümüyle ekran başındakilere keyifli dakikalar yaşattı. Dizinin son bölümünde Zeynep’in söylediği yalan ortaya çıkarken Mehdi ile araları bozuluyor ve evde sert rüzgarlar esiyor. Haberimiz içerisinden Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 4. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep’in söylediği yalan, tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilir. Artık kaçacak yeri kalmamıştır.

Mehdi kendini kandırılmış hisseder. Gururu incinmiştir. Mehdi’nin üzüntüsü, ailesine de sirayet eder. İlişkilerinin aldığı bu darbe, evde daha sert rüzgarların esmesine sebep olur.

Nermin’in hatırlattığı bazı gerçekler, Zeynep’in kafasını karıştırır. Adımlarını atarken, artık bunları da hesap etmek zorundadır.

Mehdi geleceğe dair bir karar vermeye çalışırken, kendisine yaklaşan tehlikeden habersizdir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir”, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep’in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi’nin hikayesi ele alınacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

OG medya tarafından yapılan ve TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Evin Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul’da gecekonduların ve eski evleri olduğu mahallelerde başlamıştır. İstanbullu olanların yakından tanıyacakları Pier Loti mekanları da çekimlerde görülüyor.