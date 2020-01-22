Doğduğun Ev Kaderindir 3. bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı sevilen dizinin gelecek bölümünde neler olacağını merak eden kişiler tarafından aratılmaya başladı. Başrollerini güzel oyuncu Demet Özdemir ve yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderin dizisi yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Mehdi olanları anlamaya çalışırken, Sakine’nin sonunu düşünmeden söylediği bir yalan, Zeynep’in evliliğinde başka bir kapıyı aralar. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

3. BÖLÜM ÖZETİ

Mehdi’nin karanlık tarafıyla karşılaşmak, Zeynep’i hayal kırıklığına uğratır. Yıllarca kaçmaya çalıştığı kaderi, etrafını sarmaya devam etmektedir.

Mehdi olanları anlamaya çalışırken, Sakine’nin sonunu düşünmeden söylediği bir yalan, Zeynep’in evliliğinde başka bir kapıyı aralar. Mehdi’yle birbirlerini hiç tanımadıkları gerçeğiyle yeniden yüzleşirler.

Faruk, aldatılmış hissettiği için fevri adımlar atmaya başlar. Zeynep’ten kolayca vazgeçmeye niyeti yoktur.

Mehdi, Zeynep’e olan güvensizliğini çözmenin bir yolunu bulur. Ancak aralarına düşen fotoğraf karesi, aşmaları gereken yeni bir zorluğun habercisi olacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir”, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep’in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi’nin hikayesi ele alınacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

OG medya tarafından yapılan ve TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Evin Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul’da gecekonduların ve eski evleri olduğu mahallelerde başlamıştır. İstanbullu olanların yakından tanıyacakları Pier Loti mekanları da çekimlerde görülüyor.