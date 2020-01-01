Doğduğun Ev Kaderindir 2.bölüm ne zaman? Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün?

Doğduğun Ev Kaderindir 2.bölüm ne zaman? sorusu dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. TV8 ekranında geçtiğimiz hafta Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ilk bölümü yayınlanmıştı. İzleyiciler tarafından sevilen 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlandı. Doğduğun Ev Kaderindir 2.bölüm ne zaman? merak ediliyor. İşte yanıtı..

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 2.BÖLÜM NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir 2.bölüm 15 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de yayınlanacak. Yılbaşı haftası olması nedeni ile 1 Ocak ve 8 Ocak'ta tv yayın akışında yer almıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği, ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanmıştır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.