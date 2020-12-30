Doğduğun Ev Kaderindir 26.bölüm ön izlemede dikkat çeken sahne! Doğduğun Ev Kaderindir 27. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Doğduğun Ev Kaderindir 26.bölüm ön izlemede dikkat çeken sahne izleyiciyi ekrana kilitledi. Başrollerinde Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir 26.bölümünde Mehdi'nin hapisteki duygu dolu şarkı söyleyişi izleyicileri hüzne boğdu. Nefes kesen son bölümün ardından Doğduğun Ev Kaderindir 27. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu.



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 26. SON BÖLÜM ÖN İZLEME



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DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 27.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Doğduğun Ev Kaderindir 27. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?



26. Bölüm: Zeynep, Mehdi ile yaşadıklarından sonra normal hayata dönmekte zorlanır. Üzerinde hala yaşadığı travmanın etkileri vardır. Ailesinden ve Barış’tan gördüğü destekle iyileşmeye çalışan Zeynep kalbinde de farklı kıpırtılar hissetmeye başlar ama bunları kabullenmeye henüz hazır değildir.

Bebeğinin gelişiyle cezaevinde geçirdiği zaman Mehdi’ye çok ağır gelir. Bir yandan da aklı hala Zeynep’tedir. Ona içindekileri anlatmanın bir yolunu bulmak ister. Cemile ise Mehdi’nin karşısına bambaşka bir teklifle çıkacaktır.

Savaş hem Zeynep hem de ailesiyle yakınlaşır ve bu sıcak ortamı çok sever. Barış’ın aklından ve kalbinden geçenleri okumakta zorlandığı için de Zeynep’i korumak adına Barış’a tavır almaya başlar. Barış da karmakarışık bir durumdadır ve Zeynep’e karşı nasıl davranacağını bilemez.

“GERÇEK BİR HAYAT HİKAYESİ” İNSAN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

“Doğduğun ev kaderinmiş. Kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş”

Gerçek bir hayat hikayesi! Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.