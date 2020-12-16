Doğduğun Ev Kaderindir 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir'de son bölümde neler oldu?

Doğduğun Ev Kaderindir 25. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Ççocukken birçok zorlukla karşılaşan, büyük hayat mücadeleleri veren Mehdi ve Zeynep'in aşk hikayesini anlatan dizi bu akşam 24. bölümü ile ekranlara geliyor. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir'in 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR'DE NELER OLACAK?

Doğduğun Ev Kaderindir 24. bölüm fragmanından Mehdi Zeynep ile görüşmek isterken bir yandan da polislerden kaçmaya çalışır. Zeynep'in Barış'ın yanında olduğu ve güvende olduğunu duyunca sinirlenir.

Zeynep, Barış'a zor zamanlarımda hep benim yanımdaydız, şimdi de ben sizin yanınızda olacağım demektedir.

Doğduğun Ev Kaderindir'de bu akşam Zeynep, Mehdi ile yüz yüze gelmemek için evinden ve işinden uzaklaşıyor. Mehdi, Barış Bey ile birlikte gizlenen Zeynep'i bulmak için herşeyi yapıyor. Barış Bey, Zeynep'e "Mehdi teslim olana kadar ben seni gözümün önünden ayırmam." diyor. Doğduğun Ev Kaderindir 24. bölüm fragmanında ise Zeynep evinde içinde bir anda Mehdi'yi karşısında buluyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

Dizinin konusu çocukken birçok zorlukla karşılaşan, büyük hayat mücadeleleri veren Mehdi ve Zeynep'in aşk hikayesini anlatıyor. "Doğduğun Ev Kaderindir kimin hikayesi?" derseniz romanını da referans alarak Zeynep'in hikayesi diyebiliriz. Mehdi ve Zeynep hayatları boyunca hem aileleri hem de içinde bulundukları şartlar nedeniyle oldukça zor günler geçirmişler. Her ikisinin de ruhu çocukluklarında aldıkları yaralarla dolu olan bu ikili, aşk ve aidiyet hislerini birbirlerinde arıyorlar. Birlikte yaralarını sarmaya ve birbirlerinin ilacı olmaya çalışıyorlar. İkilinin bu yolculuğu aşka dair pek çok şey anlatıyor. Doğduğun Ev Kaderindir kitaptan uyarlanan bir dizi olmasına rağmen dizi bazı noktalarda kitaptan farklı ilerliyor.