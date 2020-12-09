Doğduğun Ev Kaderindir 24. bölüm fragmanı çıktı mı? Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

Doğduğun Ev Kaderindir 24. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Dizinin 23. bölümü bu akşam ekranlara geliyor. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrolde yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi'nin ablası Müjgan'ın ölümünden sonra neler yaşanacağı merak konusu oldu. Mehdi'nin de eski mahallesini terkedip Zeynep'in yeni mahallesine taşınması sonrası ikili arasında nelerin yaşanacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisin eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanına Mehdi'nin Zeynep'in arabasının camını kırması damga vuruyor. Mehdi'nin Zeynep'in yeni mahallesine taşınması sonrası sinirler geriliyor. Zeynep, Mehdi'nin Burhan gibi biri olduğunu düşünmek bile istemiyor. Ancak Mehdi'nin de Barış takıntısı sebebiyle verdiği Zeynep'e zararlar da artıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep’in eski acıları Mehdi’nin kapısına getirdiği Bayram ile tekrar su yüzüne çıkar. Ancak Zeynep artık eski Zeynep değildir ve kendi elleriyle kurduğu hayatına sahip çıkmak için zor bir seçim yapması gerekir.

Mehdi’nin Barış paranoyası arttıkça Zeynep’in hayatına müdahil olabilmek için yeni yollar bulmaya çalışır. Bu konudaki en büyük destekçisi yine Sakine olacaktır. Barış ve Nermin’in ise Mehdi konusundaki endişeleri büyür.

Mehdi’nin alacağı sürpriz karar tüm ev halkını etkileyecektir. Cemile ve Nuh yeni hayatlarına başlamaya çalışırken Müjgan da bir süre Erzurum’a gitmeyi düşünür. Bu sırada Mehdi’nin Bayram’ı kendi evine getirişi ile gerilim artar. Zeynep işi için canla başla çalışırken Bulgaristan’da görülecek davanın tarihi de gelip çatmıştır. Ancak bu durum Mehdi’nin büyüyen kıskançlığıyla baş etmesini zorlaştırır. Tüm bunlar olurken Burhan’ın atacağı adımla hiç kimsenin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.