Doğduğun Ev Kaderindir 22. bölümde özeti! Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı yayında mı?

Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı gelecek bölümde yaşanacaklara dair seyirciye ipuçları veriyor. Dizinin takipçileri Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanını kaçırmak istemiyor. Çarşamba günleri Tv 8'de yayınlanan dizinin başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. 22.bölümde Mehdi'nin barış arzusu artık Zeynep'in hayatını içinden çıkılmaz bir hale getirir. Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı yayında mı?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelir gelmez haberimize eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep’in eski acıları Mehdi’nin kapısına getirdiği Bayram ile tekrar su yüzüne çıkar. Ancak Zeynep artık eski Zeynep değildir ve kendi elleriyle kurduğu hayatına sahip çıkmak için zor bir seçim yapması gerekir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 22. BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

Mehdi’nin Barış paranoyası arttıkça Zeynep’in hayatına müdahil olabilmek için yeni yollar bulmaya çalışır. Bu konudaki en büyük destekçisi yine Sakine olacaktır. Barış ve Nermin’in ise Mehdi konusundaki endişeleri büyür.

Mehdi’nin alacağı sürpriz karar tüm ev halkını etkileyecektir. Cemile ve Nuh yeni hayatlarına başlamaya çalışırken Müjgan da bir süre Erzurum’a gitmeyi düşünür. Bu sırada Mehdi’nin Bayram’ı kendi evine getirişi ile gerilim artar. Zeynep işi için canla başla çalışırken Bulgaristan’da görülecek davanın tarihi de gelip çatmıştır. Ancak bu durum Mehdi’nin büyüyen kıskançlığıyla baş etmesini zorlaştırır. Tüm bunlar olurken Burhan’ın atacağı adımla hiç kimsenin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.