Doğduğun Ev Kaderindir 21. bölüm izleme linki! Doğduğun Ev Kaderindir 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi çarşamba akşamları Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Doğduğun Ev Kaderindir 16. bölümünde Mehdi yanlış umutlara kapılırken Zeynep sınırlarını korumaya çalışır ancak Zeynep‘in vicdanı yine Mehdi ile yollarının kesişmesine neden olacaktır. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 21. BÖLÜM ÖZETİ

Mehdi yanlış umutlara kapılırken Zeynep sınırlarını korumaya çalışır. Ancak Zeynep’in bu çabası Mehdi’nin içindeki ateşi körüklemekten başka bir işe yaramaz. İçine ekilen şüphe tohumlarıyla Mehdi kabına sığamaz hale gelir. Burhan, Müjgan’ın karşısına bambaşka bir sürprizle çıkar. Bu ilişkilerini geri dönülmez şekilde değiştirecektir. Yaşadığı hayal kırıklığının bedelini de Mehdi’ye ödetmeye niyetlidir.

Mehdi’ye dair kaygısı gittikçe artan Barış ve Nermin, Zeynep için girdikleri gizli iş birliğine devam ederler. Evde ise ilk işlerini alan kadınları tatlı bir telaş sarar. Beklediklerinden çok daha zorlu çıkan bu işte imdatlarına beklemedikleri biri koşacaktır.

Zeynep içindeki huzursuzluktan kaçıp işine odaklanmaya çalışır. İş yerinde yaşanan olumlu gelişmeler ona güç verir. Mehdi ise tam tersi içindeki gücü kaybederek başına gelenlere teslim olur. Ama Zeynep‘in vicdanı yine Mehdi ile yollarının kesişmesine neden olacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir”, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep’in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi’nin hikayesi ele alınacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

OG medya tarafından yapılan ve TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Evin Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul’da gecekonduların ve eski evleri olduğu mahallelerde başlamıştır. İstanbullu olanların yakından tanıyacakları Pier Loti mekanları da çekimlerde görülüyor.