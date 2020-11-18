Doğduğun Ev Kaderindir 20. bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Mehdi ile boşanan Zeynep, mutsuz günler geçiriyor. Boşanmasına rağmen Mehdi'yi hala sevdiğini söyleyen Zeynep yeni arkadaşlık tekliflerine de sıcak bakmıyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Cemile ile Nuh'un düğününe gelen Mehdi, Zeynep'ten bir şans isteyecek mi merakla bekleniyor. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir'de Zeynep ve Mehdi barıştı mı?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 20. BÖLÜM ÖZETİ

Doğduğun Ev Kaderindir 20. bölümde Nuh ile Cemile evleniyor. Zeynep'in kendi içinde Mehdi'ye bir şans verip vermediği merak ediliyor. Mehdi bu düğüne gelerek Zeynep'in karşısında dans etmeye başlıyor. Zeynep ve Mehdi barışacak mı? bu akşam ekranlara gelecek bölümde belli olacak.

19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğduğun Ev Kaderindir'in bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde Zeynep, Mehdi ile tanıştığı ve evlenme kararı aldığı yere gider. Mehdi, yeni iş yapmak için görüştüğü kişiyle Zeynep'i eski eşim diye tanıtır. Zeynep ise bu duruma çok kırılır. Öte yandan Cemile'nin de biri ile birlikte olduğu ortaya çıkar.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep’in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi’nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.