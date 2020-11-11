Doğduğun Ev Kaderindir 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 19. bölümde neler olacak?

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizide Zeynep ve Mehdi'nin boşanmalarının ardından neler yaşacakları merak ediliyor. Mehdi'nin Zeynep için eski eşim demesi, Zeynep'i çok kırıyor. Zeynep ile Barış Beyin de daha sık yan yana gelmesi Mehdi'nin canını sıkıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğduğun Ev Kaderindir'in bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde Zeynep, Mehdi ile tanıştığı ve evlenme kararı aldığı yere gider. Mehdi, yeni iş yapmak için görüştüğü kişiyle Zeynep'i eski eşim diye tanıtır. Zeynep ise bu duruma çok kırılır. Öte yandan Cemile'nin de biri ile birlikte olduğu ortaya çıkar.

18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep’in en zor zamanında Barış yine yardımını esirgemeyecektir. Birbirlerini yavaş yavaş tanımaya başladıkça aralarında güzel bir dostluk da oluşmaya başlar. Etrafındaki kadınlardan gördüğü destek Zeynep’in gücüne güç katar. Zeynep, Mehdi için daha fazla fedakarlık yapmamaya karar verir! Barış, zor günlerinde Zeynep'e destek olmaya devam eder. Mehdi'nin hakime karşı cevabı ise "Evet" oldu.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NE?

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.