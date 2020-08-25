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  3. Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezonu için geri sayım başladı! Doğduğun Ev Kaderindir 2. sezonu ne zaman başlayacak?
25 Ağustos 2020 Salı 21:02 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezonu için geri sayım başladı! Doğduğun Ev Kaderindir 2. sezonu ne zaman başlayacak?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezonu için geri sayım başladı! Doğduğun Ev Kaderindir 2. sezonu ne zaman başlayacak"

Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları ve izleyiciler yeni sezon için gün saymaya başladılar. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, geçtiğimiz sezonun dikkat çeken yapımları arasındaydı. Doğduğun Ev Kaderindir 2. yeni sezon fragmanı geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Dizinin başrollerini Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol paylaşıyor.

Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon fragmanı geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Dizi ilk sezona, akıllara kazınan bir sezon finaliyle veda etmişti. Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları arasında, başrolleri paylaşan Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. Sevilen dizi; koronavirüs salgını nedeniyle ekranlara bir süre ara vermiş, sonrasında yeniden başlayıp sezon finali yapmıştı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pandemi döneminde ekranlardan uzak kalan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir dönüş yapmış ve sezon finali ile yine ekranlara veda etmişti. Başrollerini güzel oyuncu Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı.


Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon için henüz net bir tarih bilgisi paylaşılmadı; fragmanda da söz konusu bilgi yer almıyor fakat bu konuda tahminler eylül ayına işaret ediyor.

Dizinin ne zaman başlayacağına dair tarih netleşmesi durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Mehdi’nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep’in aklında bazı soru işaretleri vardır.

Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır.

Emine, Faruk’la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar.

Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır. Kaderi onu Mehdi’den ayıracak mıdır?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanmıştır. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır.

Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh, aidiyet hissini birbirinde bulacaklardır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

  1. Demet Özdemir
  2. İbrahim Çelikkol
  3. Engin Hepileri
  4. Nail Kırmızıgül
  5. Zuhal Gencer
  6. Sinan Demirer
  7. Senan Kara
  8. Nurşim Demir
  9. Zeynep Kumral
  10. Elif Sönmez
  11. Kayra Zabcı
  12. Mehmet Korhan Fırat
  13. Helin Kandemir
  14. Emir Talha
  15. Fatih Koyunoğlu
  16. Naz Göktan
  17. Cengiz Aydoğan
  18. Alp Akar
  19. Hülya Duyar
  20. İncinur Sevimli
  21. Sultan Köroğlu Kılıç
  22. Hilal Uysun
  23. Ali Oğuz Şenol
  24. Ayça Erturan
  25. Kaan Taşaner

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