Doğduğun Ev Kaderindir 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir'de Zeynep ve Mehdi boşandı mı?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümleri büyük bir merakla bekleniyor. Tv8'de yayınlanan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizide Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi anlatılıyor. Ancak 18. bölümde Mehdi ve Zeynep boşanma davası görülüyor. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir'de Zeynep ve Mehdi boşandı mı?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir 19. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ZEYNEP VE MEHDİ BOŞANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir'in 18. bölümünde Zeynep ve Mehdi'nin boşanma davası görülüyor. Taraflara boşanmak isteyip istemedikleri sorulduğunda Zeynep'in "Evet, hakim bey istiyorum." dediği görülüyor. Mehdi'nin yanıtı ise fragmanda yer almıyor. Zeynep ve Mehdi'nin ayrılıp ayrılmadığı bu akşamki bölümde belli olacak.

18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep’in en zor zamanında Barış yine yardımını esirgemeyecektir. Birbirlerini yavaş yavaş tanımaya başladıkça aralarında güzel bir dostluk da oluşmaya başlar. Etrafındaki kadınlardan gördüğü destek Zeynep’in gücüne güç katar. Zeynep, Mehdi için daha fazla fedakarlık yapmamaya karar verir! Barış, zor günlerinde Zeynep'e destek olmaya devam eder. Mehdi'nin hakime karşı cevabı ne olacak ?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NE?

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.