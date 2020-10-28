Doğduğun Ev Kaderindir 17. bölüm full izle: Doğduğun Ev Kaderindir 18. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Başrollerinde Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi son bölümü ile sosyal medyanın gündemine gelmişti. Mehdi ile Zeynep arasındaki gerginlik devam ediyor. Doğduğun Ev Kaderindir 18. yeni bölüm fragmanı geldi mi? sorusunun yanıtı da tüm dizi takipçileri tarafından araştırılıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Tv8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR İZLE

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehdi, değişiyor mu? Zeynep'e karşı aşırı korumacı ve kıskanç davranmaya başlayan Mehdi, öfkesine hakim olamıyor. İkili arasında ipler iyice geriliyor. Zeynep'in patronunun onu evine bırakması üzerine Mehdi çılgına dönüyor. Zeynep de "Ben bu evde sana biat ettiğim için değil, sana aşık olduğum için kalıyorum!" diyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NE?

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.