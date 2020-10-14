Doğduğun Ev Kaderindir 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

Doğduğun Ev Kaderindir 15. bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerini Demek Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi’nin öfkesiyle tekrar yüzleşen Zeynep, gördüğü aşk rüyasından çabuk uyanır. Bu öfkeyi dizginlemeye çalışmak ise Zeynep’in hayallerine mal olacaktır...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 15. BÖLÜM ÖZETİ

Mehdi’nin öfkesiyle tekrar yüzleşen Zeynep, gördüğü aşk rüyasından çabuk uyanır. Bu öfkeyi dizginlemeye çalışmak ise Zeynep’in hayallerine mal olacaktır.

Evin ortasına düşen Burhan’ın dönüş haberi herkes için başka anlamlar taşır. Müjgan hatıralarının ve yüreğine gömdüğü sevdasının acısıyla kavrulurken Mehdi evde sıkı yönetim ilan eder.Ancak Zeynep karşısında gördüğü bu Mehdi’yi değiştirmek için elinden geleni yapmaya çalışır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.