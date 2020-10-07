Doğduğun Ev Kaderindir 14. bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Demek Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir 7 Ekim Çarşamba günü yayınlanan 14. bölümüyle izleyicileri duygulandırdı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük beğeni toplayan dizi çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 15. bölüm fragmanı ve 14. bölüm özetiyle ilgili detaylar...



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 14. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep kendini suçlamaya devam ederken Emine sayesinde en büyük korkusuyla yüzleşir. Sonunda Mehdi ile olan ilişkisinde bir yol ayrımına sürüklendiğini hisseder. Mehdi kendini gittikçe daha çaresiz halde bulurken Zeynep içindeki yaşadığı fırtınaları daha fazla saklayamaz ve kesin bir çözüm peşine düşer.

Emine, Faruk’un yaptıklarını sineye çekmeye devam ettikçe Faruk işi bir adım daha ileri götürür. Emine yalnızlığıyla mücadele etmeye çalışsa da yine en sevdiklerinin canını yakar.

İsmi her geçen gün daha çok duyulan Burhan hem Müjgan’ın hem de mahallenin dengesini bozacağının sinyallerini verir. Bu durum Zeynep ve Mehdi için yeni bir tehdit mi olacak yoksa geçmişin tuzağına düşmekten kurtulabilecekler mi?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir”, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep’in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi’nin hikayesi ele alınacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

OG medya tarafından yapılan ve TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Evin Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul’da gecekonduların ve eski evleri olduğu mahallelerde başlamıştır. İstanbullu olanların yakından tanıyacakları Pier Loti mekanları da çekimlerde görülüyor.