Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tv8 ekranlarının başarılı dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 30 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan 13. bölümüyle yeni sezonuna başladı. Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizi koronavirüs nedeniyle ekranlara ara vermiş ve daha sonra sezon finali yapmıştı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 14. bölüm fragmanı ve 13. bölüm özetiyle ilgili detaylar...



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 13. BÖLÜM ÖZETİ

Sevmenin ve sevilmenin tadını çıkaran Zeynep, ilk kez doyasıya yaşadığı mutluluğun aslında huzur demek olmadığını çok gecikmeden öğrenir. Üstelik yalnızca evde değil artık dışarıda da hayatı için vermesi gereken zor bir sınav vardır.

Mehdi herkesin haklılığıyla mücadele ederken bir çıkış yolu bulamaz ve çaresizliğe sürüklenir. Tüm bunlarla uğraşırken bir de kendini okula başlayan Kibrit’in yalanının ortasında bulur.

Mahallede esen umut rüzgarları Müjgan’ın yüreğine umutla birlikte korku da salar. Evde ise Müjgan’ın artık bambaşka bir misyonu vardır. Cemile kendi ayakları üzerinde durmak için Sultan’ın da yardımıyla bildiği yoldan ilerler ama kızının yokluğuna direnen Sultan’ın Cemile için başka planları da vardır.

Diğer tarafta Emine ise yaptığı tercihlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Aşk için ne kadar ileri gidebileceğine kendi bile şaşıracaktır. Nermin kendi kozasında kendi şeytanlarıyla savaşırken yine tek düşündüğü Zeynep olur. Beklemediği zamanda uzanan yardım eli Nermin’in bazı gerçekleri daha yakından görmesine fırsat verecektir.

Sakine’nin ektiği kıskançlık tohumlarıyla bir yanlışa sürüklenen Zeynep, kendini Mehdi’nin karşısında hiç olmak istemediği bir halde bulacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir”, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep’in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi’nin hikayesi ele alınacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

OG medya tarafından yapılan ve TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Evin Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul’da gecekonduların ve eski evleri olduğu mahallelerde başlamıştır. İstanbullu olanların yakından tanıyacakları Pier Loti mekanları da çekimlerde görülüyor.