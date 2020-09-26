Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon ne zaman başlayacak? Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm fragmanı yayında!

Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon fragmanı geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Dizi ilk sezona, akıllara kazınan bir sezon finaliyle veda etmişti. Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları arasında, başrolleri paylaşan Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. Sevilen dizinin yeni sezon tarihi belli oldu. Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm fragmanında yer alan sürpriz dizinin takipçilerini şaşırttı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezonu ile dönüş yapıyor. Dizinin yeni sezon tanıtımının ardından 3. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda yeni sezon başlangıç tarihi bildirilirken, Binnur Kaya detayı da oldukça şaşırttı.

Kırmızı Oda dizisinde psikolog rolünü üstlenen Binnur Kaya Doğduğun Ev Kaderindir Zeynep'e terapi uyguluyor.





DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Mehdi’nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep’in aklında bazı soru işaretleri vardır.

Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır.

Emine, Faruk’la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar.

Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır. Kaderi onu Mehdi’den ayıracak mıdır?