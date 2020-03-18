Doğduğun Ev Kaderindir 11. bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir 18 Mart Çarşamba akşamı Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizinin 11. bölümünde Mehdi’nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep’in aklında bazı soru işaretleri vardır. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Haberimiz içerisinden Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 11. BÖLÜM ÖZETİ

Mehdi’nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep’in aklında bazı soru işaretleri vardır.

Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır.

Emine, Faruk’la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar.

Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır. Kaderi onu Mehdi’den ayıracak mıdır?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir”, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep’in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi’nin hikayesi ele alınacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

OG medya tarafından yapılan ve TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Evin Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul’da gecekonduların ve eski evleri olduğu mahallelerde başlamıştır. İstanbullu olanların yakından tanıyacakları Pier Loti mekanları da çekimlerde görülüyor.