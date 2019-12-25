Doğduğun Ev Kaderindir 1. bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 25 Aralık Çarşamba günü Tv8 ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Başrollerini Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Demet Özdemir ve yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderin dizisi izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep’in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi’nin hikayesi anlatılıyor. Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu da ilk bölümü izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Ayrıntılar haberimizde

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

1. bölüm saat 20.00'de başlayacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir”, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep’in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi’nin hikayesi ele alınacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

OG medya tarafından yapılan ve TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Evin Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul’da gecekonduların ve eski evleri olduğu mahallelerde başlamıştır. İstanbullu olanların yakından tanıyacakları Pier Loti mekanları da çekimlerde görülüyor.