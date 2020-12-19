Doğduğun Ev Kaderindir 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?

Doğduğun Ev Kaderindir 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan dizinin Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 25.yeni bölüm fragmanı ve detayları haberimizde. Peki Doğduğun Ev Kaderindir oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİN 25. BÖLÜM FRAGMANI



<br>

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 24. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Uzaklaştırma kararı Mehdi’yi derinden etkiler. Zeynep’e ulaşamıyor olmanın öfkesi onu arka arkaya yapacağı hatalara sürükleyecektir. Mehdi’nin verdiği tepkiyle sarsılan Zeynep ise güvende olmamanın yarattığı korkuyla Barış’a sığınır. Bu sayede de Barış’ın hayatının bambaşka bir yönünü keşfetme şansı yakalar.

Barış, Zeynep’e yardım etmek için evinin kapılarını açtığında aslında Zeynep’in de ona yardım edebileceğini görür. Zeynep o evde hiç ummadığı yepyeni bir arkadaş edinecektir.

Mehdi’nin ortadan kayboluşuyla hem Mehdi’nin hem de Zeynep’in ailesi paniğe sürüklenir. Cemile olanlar için Zeynep’i suçlarken Nermin ve Sakine de başka bir hesaplaşma içindedir. Sonunda Sakine o güne kadar inkar ettiği Mehdi’nin öfkesini kendi gözleriyle görerek ilk pişmanlığını yaşar.

Mehdi ailesini de polisleri de umursamadan kararlılıkla kendine bir plan çizer. Ne pahasına olursa olsun kendini Zeynep’e anlatmaya kararlıdır. Bu durum Mehdi’yi hiç tahmin etmediği karanlık bir rotaya sokacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

Mehdi ve Zeynep hayatları boyunca hem aileleri hem de içinde bulundukları şartlar nedeniyle oldukça zor günler geçirmişler. Her ikisinin de ruhu çocukluklarında aldıkları yaralarla dolu olan bu ikili, aşk ve aidiyet hislerini birbirlerinde arıyorlar. Birlikte yaralarını sarmaya ve birbirlerinin ilacı olmaya çalışıyorlar. İkilinin bu yolculuğu aşka dair pek çok şey anlatıyor. Doğduğun Ev Kaderindir kitaptan uyarlanan bir dizi olmasına rağmen dizi bazı noktalarda kitaptan farklı ilerliyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI KİM?

Zeynep - Demet Özdemir

Mehdi - İbrahim Çelikkol

Sakine - Zuhal Gencer

Nermin - Senan Kara

Ekrem - Nail Kırmızıgül

Faruk - Engin Hepileri

Cemile - Elif Sönmez

Sultan - Hülya Uyar

Nuh - Fatih Koyunoğlu

Müjgan - Zeynep Kumral

Kibrit - Helin Kandemir