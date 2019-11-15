Doğan Kabak kimdir, ne iş yapıyor? Exatlon yarışmacısı Doğan Kabak kaç yaşında?

Doğan Kabak kimdir? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon'da yarışacak isimleri İnstagram hesabından duyurdu. nternet üzerinden izlenen dijital bir platformda yayınlanacak olan Exatlon Türkiye'de araba videolarıyla tanınan Doğan Kabak da yarışacak. İzleyiciler Exatlon yarışmacısı Doğan Kabak kimdir, kaç yaşında? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

DOĞAN KABAK KİMDİR?

1980 yılının Nisan ayında dünyaya gelen Doğan Kabak İstanbul doğumludur. Burcu ise Boğa'dır. 16 seneden uzun bir süredir Otomobil Gazeteciliği yapan Doğan Kabak, EVO, Autocar gibi dergilerin yazı işleri müdürlüğünü üstlenmiştir. Günümüzde ise TopGear dergisinin yayıncısı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca Health & Fitness dergilerinin yayıncılığını da üstlenmiştir. Genellikle teste aldığı otomobilleri ya da dünyanın bir çok yerinde incelediği modelleri takipçileri ile paylaşmaktadır.

Daha çok sosyal medya hesabı üzerinden, Youtube vb. takipçileri ile paylaşımlarını sürdüren ünlü isim bir otomobil dergicisi ile tanışmış, askerlik görevinin ardından otomobil ile ilgilenme başlamıştır. BBC Top Gear Türkiye Dergisinin imtiyaz sahibi olan Kabak, genellikle, araçların motor gücü, yakıt tüketimi, sürüş rahatlığı, dış görünüm ve diğer tüm aksamları ile ilgili konular üzerine videolar çekmektedir.

Daha önce bir çok ralli yarışlarında yer almış ve dereceler elde etmiştir. Mitsubishi EVO VIII ile 2014 Türkiye Autocross Şampiyonası 7. Sınıf’ta 1. liği bulunmaktadır.