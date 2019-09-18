Doğa Rutkay: Çocuklarımı köydeki bebekler gibi büyütüyorum'

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, 5 yıl önce Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturmuş ve geçtiğimiz temmuz ayında da ikiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye'yi kucağına almıştı. Rutkay, İlk Adımlarım YouTube kanalında ikizleri Rutkay ve Piraye’yi hayata nasıl hazırladığını anlattı.

İşte Doğa Rutkay'ın açıklamalarından satır başları...

İkizler çok farklı, bir bedende iki ayrı kafanız varmış gibi yaşıyorsunuz. Benim hayatım son 10 aydır böyle geçiyor. Bazen bazı şeyleri defalarca kez düşünmek zorunda kalıyorum. Ama yaptığım en belirgin şey ikisinin farklı kişi olduğunu asla unutmuyorum.

Bu cinslerinden kaynaklanan bir şey değil ikiz kızım ya da ikiz oğlum da olsaydı aynı şekilde ilerlerdim. Çünkü onlar farklı iki insanlar… Dolasıyla onları kesinlikle bir giydirmiyorum, aynı oyunları oynamaya ya da aynı renkleri sevmeye zorlamıyorum. Piraye bir birey Rutkay ayrı birey aynı şeyleri sevmeleri yapmalarını istemiyorum.

İkisini de ayrı ayrı hayata hazırlarken birinin erkek diğerinin kız çocuğu olduğunu unutmuyorum. Şu anda bile ikiz olmalarına rağmen aralarında çok çok fark var. Birinin sevdiğini diğeri sevmiyor biri uyuyorsa diğeri de uyusun diye uğraşmıyorum. İkisiyle de ayrı ayrı ilgileniyorum. Birbirleri ile kurdukları ilişkiye dikkat ediyorum. Paylaşımcı olmalarına özen gösteriyorum. Ama bunları yaparken de çaktırmadan yapıyorum bir şeyi dayatmak gibi değil de yön vermek gibi…

Baskı yapmıyorum, özgür bırakıyorum. Engelleri aşmayı öğretiyorum. Doğanın bütün duygularını hissedebilecekleri şekilde, köydeki bebekler gibi büyütmeye çalışıyorum.”