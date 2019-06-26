Doğa Bekleriz kimdir ne iş yapıyor? Doğa Bekleriz eşi kim? diye internette aranmaya başladı. Doğa Bekleriz bugün Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programına konuk oldu. 2000'li yılların başında podyumda fırtına gibi esen 39 yaşındaki eski manken Doğa Bekleriz, İşadamı Yusuf Uğur ile evliliğinden bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Oğluna Yağız adını verdi. Ünlü manken Doğa Bekleriz büyüklüğünden şikayet ettiği kulaklarını japonla yapıştırınca hastanelik olup gündeme oturmuştu. Peki Doğa Bekleriz kimdir ne iş yapıyor? Doğa Bekleriz eşi kim? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

DOĞA BEKLERİZ KİMDİR?

Türk manken, oyuncu ve sunucu Doğa Bekleriz, 28 Kasım 1977 tarihinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Heykel bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Atv’de yayınlanan yarışmalara katıldı.

Bir dönem müzik grubu kuran Bekleriz’in, bu müzik grubu kısa bir zaman sonra dağıldı. Doğa Bekleriz kısa bir dönem kafe işletmiş, kliplerde oynamış ve Çarkıfelek programında hosteslik yaptı.

2000'li yılların başlarına damga vuran ancak 2007 yılında podyumlara veda eden Doğa Bekleriz, 2014 yılında radikal bir kararla Mersin'e taşındı ve ticarete el attı. Burada tanıştığı Fatih Alkan'la evlendikten sonra uzun süre ortalarda görülmedi.