Doğa aşığı Kıvanç Tatlıtuğ'un kamp paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Geçen ay 100 bin TL ödeyerek aracına pikap karavan yaptıran Kıvanç Tatlıtuğ, kamp yaptığı bölgeden görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Binlerce kez izlenen o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Öte yandan Kıvanç ve eşi Başak Dizer, hafta sonlarını şehir dışında kamp yaparak geçirmeyi tercih ediyor.