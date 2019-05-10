'Dizilerimizle dünyaya Türkçe öğretiyoruz'

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Türk Dünyası Kültür Topluluğu tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı. “Günümüzde Türkçe ve Türk Dil Kurumu” konulu programda konuşan Gülsevin, Türkçenin günümüzdeki ve gelecekteki durumunu değerlendirdi. Gülsevin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kursların yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü'nün de dünyanın dört bir tarafında Türkçe öğrettiğini söyledi ve şu ifadelere yer verdi: "Dünyada Türkçenin itibarı çok yüksek. Dizi filmlerin dünyaya ihraç edilişi sıralamasında Amerika’dan sonra Türk dizileri 2. sırada yer almakta olup, dünya dizi film pastasının yüzde 25’i Türkiye’ye ait. İşte bu diziler sayesinde dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz. Türk dizileri sayesinde birçok ülkede Türkçe öğrenme sayısı da gittikçe artıyor."