Dizilere yılbaşı arası verilecek mi? Ocak ayında diziler tatile girecek mi?

Ekranların iddialı dizileri, yılbaşı haftasında kanalların reklam anlaşmaları süreci nedeniyle ara veriyor. Geçen yıl sıkıntılı geçen süreç sebebiyle diziler üç hafta yayınlanmamıştı. Peki, bu yıl diziler yılbaşı arası verecek mi? Ocak ayında diziler tatile girecek mi?

DİZİLERE YILBAŞI ARASI VERİLECEK Mİ?

Her yıl ocak ayında reklam fiyatları belirlenir, bu yüzden de kanallar dev bütçelerle çekilen dizilerinin yayınına 2 hafta ara verirdi. Önceki yıl bu ara reklam azlığından 3 haftaya kadar çıkmış, özel kanallara dizi çeken yapımcılar setlerine reklam molası vermişti.

Bir tek TRT çekimlerine ara vermemiş, bununla da kalmayıp elindeki 3 yeni diziyi de seyirciyle buluşturmuştu. Geçen ocak ayında yılbaşı çarşamba gününe denk geldiği için dizilere yaklaşık 2 hafta ara verilmişti.

2021'in ilk ayında ne olacağı ise büyük merak konusu oldu. TV100'den Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre pandemi sebebi zorunlu ara vermek durumunda kalan diziler yılbaşı arası vermeyecekler.

Çekimlerine ara veren ekipler koronavirüs nedeniyle yeniden çalışabilmek için aylarca beklemek zorunda kalmıştı. Bu arada seyirci alışkanlıkları da değişmiş, eski reyting rakamlarına ulaşmak çok güç hale gelmişti. Bu nedenle kanalların büyük kısmı bu yıl zarar etmeyi göze alarak (son anda bir değişiklik olmazsa) dizi projelerine ara vermeme yönünde karar aldı. Öte yandan atv'nin elindeki iki iddialı dizisi Akıncı ve Maraşlı'yı ocak ayında yayınlama planı da dizilere ara verilmemesinde etkili oldu.