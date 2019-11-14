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'Diziler dijitale kayıyor'

'Diziler dijitale kayıyor'

Yapımcı Faruk Turgut ile dizilerin dijitale yönelmesini konuştuk: Bilinçli izleyici dijitali seçiyor. Birinin 140 dakika oturup bir diziyi seyretmesi ciddi sorunlar yaratabilir.

Bilgen BÜLBÜL

Türk dizileri dijital platformlara olan ilginin artması sonucu yeni bir evrilmeyle karşı karşıyayken ünlü yapımcılar TV’ye olan ilgiyi artırmak için birbirinden iddialı projeleri beyazcama yansıtarak fark yaratmaya çalışıyor. Yaşanılan bu geçiş sürecini ‘Erkenci Kuş’, ‘Hanımköylü’ gibi başarılı işlere imza atmış yapımcı Faruk Turgut ile konuştuk. 

YENİ HİKAYELER OLMALI

Seyircinin 140 dakikaya tahammülü kalmadığını söyleyen Turgut, şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’de en fazla 10 yıl sonra dijital egemenlik artacak. Seyircinin dizilere artık tahammülü azalıyor. 140 dakika oturup bir diziyi seyretmesi ciddi ruhsal sorunları yaratır. Eğitimli kesim dijitali tercih ederken 45 -50 yaş üstü, internetle bağlantısı olmayan kişiler de daha çok TV’ye yöneliyor.  Bilinçli seyirci dijitali seçiyor. Televizyonda her kesime hitap etmek için farklı şeyler yapmak lazım ‘Mucize Doktor’ gibi… Genel de Anadolu’da çekilen diziler tutuluyor. Anadolu’da çok internet kullanımın yaygın olmamasından kaynaklı… “Televizyondaki dizi süreleri reklam bütçesine göre ayarlandığı için azalmaz. Para geliri az olunca kimse 4 kuşaktan 3 kuşağa inemez. Kısalamaz.”

Dijital platform BluTV’de Kenan İmirzalıoğlu ile Ahmet Mümtaz Taylan’ın rol aldığı ‘Alef’ yayımlanacak. 

Seferin Kızı da yeni sezonda seyircisini selamlayacak yapımlardan.

‘Diriliş Ertuğrul’un devam dizisi olan ‘Kuruluş Osman’, 20 Kasım’da atv’de ekrana gelecek. 

YENİ SEZONDA DA DİJİTAL - TELEVİZYON REKABETİ ARTIYOR

Türk dizilerinin dijital süreci ilk olarak 2017’de yayımlanan ‘Fi’ ile başladı. Ardından ise ‘Hakan Muhafız’, ‘Şahsiyet’, ‘Dip’, ‘Yaşayamanlar’, ‘Dudullu Postası’, ‘Sahipli’, ‘Bozkır’, ‘Masum’ ve ‘Jet Sosyete’ ile devam etti. 

Önümüzdeki günlerde ise ‘Atiye’, ‘Love 101’, ‘Babil’ ve ‘Alef‘ projeleri seyircisiyle buluşacak.  

‘Azize’, ‘Kuruluş Osman’, ‘Ferhat ile Şirin’, ‘Ramo’, ‘Evim’, ‘Sefirin Kızı’, ‘Güvercin’ ve ‘Hekimoğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 dizi de ilerleyen zamanlarda TV’de seyircisinin karşısına çıkacak. 

Eylül ve ekimde ‘Sevgili Geçmiş’ , ‘Çocuk’, ‘Aşk Ağlatır’, ‘Mucize Doktor’, ‘Kurşun’ sezona başladı. 


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