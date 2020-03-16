Dizi setleri durdurulacak mı? Eda Ece, Şevval Sam ve Demet Özdemir'den çağrıya destek!
Çin'den tüm dünyaya yayılan, Türkiye'de de gün geçtikçe sayısı artan Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler sürüyor. Kalabalık çalışma ortamı nedeniyle yüksek risk altında bulunan dizi ve film sektörü çalışanları, setlere 2 hafta ara verilmesi için harekete geçti.
"Yasak Elma" dizisinin başrol oyuncuları Eda Ece, Şevval Sam ile Doğduğun Ev Kaderindir projesinin başrol oyuncusu Demet Özdemir de bu harekete destek verdi.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Meslek örgütleri setlere 2 hafta ara verilmesini beklediklerini belirttikleri bir açıklama yayınladı. Yapımcılar konuyla ilgili herkesin uyacağı ortak bir karar alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelere başladı. Akşam saatlerine kadar bakanlıktan çıkacak kararla beraber çekimlere ara verilmesi planlanıyor.