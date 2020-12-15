Dirilliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan bakın ilk hangi dizide oynamış!

Uzun yıllardır televizyon ekranlarında oynadığı dizilerle ve sunduğu programlarla tanınan ve beğenilen Engin Altan Düzyatan’ın kariyerine başlangıcında rol aldığı ilk dizi ortaya çıktı. Özellikle Diriliş Ertuğrul’da canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle dünya çapında ünlenen Düzyatan birçok ülkede coşkuyla karşılandı.



Engin Altan Düzyatan’ın ilk olarak 1998 yılında “Ruhsar” dizisinde oynadığı ortaya çıktı. Henüz 19 yaşında olan Düzyatan dizide yapışık ikizi olan bir karakteri canlandırdı. Kariyeri boyunca birçok yapımda yer alan başarılı oyuncunun gençlik yılları hayranlarını güldürmeyi başardı. Hayranlarından bazıları “Engin Altan Yapışıkyatan“, “Dünyaya Ertuğrul Gazi olarak tekrar göndermişler“, “Sakallar daha çıkmamış” yorumlarında bulundu.

Başarılı oyuncu TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Barbaros dizisi için çalışmalara başladı. Başrolleri Ulaş Tuna Astepe ile paylaşacak Düzyatan dizide Oruç Reis’i canlandıracak.