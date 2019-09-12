Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in bölüm başına alacağı rakam dudak uçuklattı!

Diriliş Osman'la ekrana dönmeye hazırlanan Burak Özçivit'in diziden kazancı dudak uçuklattı. TV8’de yayınlanan magazin programı “Gel Konuşalım”ın haberine göre ünlü oyuncu, diziden bölüm başına 325 bin TL kazanacak. Yani Özçivit’in aylık geliri 1 milyon 300 bin TL olacak.

AT BİNME VE KILIÇ DERSLERİ ALIYOR

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak olan Diriliş Osman yakında atv'de erkana gelecek. Burak Özçivit'e dizide Aslıhan Karalar'ın eşlik edeceği konuşulurken, yakışıklı oyuncunun rolü için at binme ve kılıç dersleri aldığı biliniyor.