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  3. Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in bölüm başına alacağı rakam dudak uçuklattı!

Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in bölüm başına alacağı rakam dudak uçuklattı!

Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in bölüm başına alacağı rakam dudak uçuklattı!

Diriliş Ertuğrul'un devam niteliğinde çekilen 'Diriliş Osman' dizisi çekimlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak başrolde oynayacak olan Burak Özçivit'in bölüm başına alacağı rakam belli oldu.

Diriliş Osman'la ekrana dönmeye hazırlanan Burak Özçivit'in diziden kazancı dudak uçuklattı. TV8’de yayınlanan magazin programı “Gel Konuşalım”ın haberine göre ünlü oyuncu, diziden bölüm başına 325 bin TL kazanacak. Yani Özçivit’in aylık geliri 1 milyon 300 bin TL olacak.

AT BİNME VE KILIÇ DERSLERİ ALIYOR

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak olan Diriliş Osman yakında atv'de erkana gelecek. Burak Özçivit'e dizide Aslıhan Karalar'ın eşlik edeceği konuşulurken, yakışıklı oyuncunun rolü için at binme ve kılıç dersleri aldığı biliniyor.

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