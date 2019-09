Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri olan Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar kaç yaşında?

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri olan Aslıhan Karalar kimdir? sorusu dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’u oynayacak olan Aslıhan Karalar dizi için at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri alarak rolüne hazırlanıyor 2017 Best Model of Turkey birincisi olan Aslıhan Karalar'ın nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.Aslıhan Karalar kimdir,kaç yaşında? diye merak ediyorsanız yanıtı haberimizde..

ASLIHAN KARALAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor. Küçük yaşlardan bu yana piyona ve bale eğitimi aldı. Instagram adresinin aktif olarak kullanan Aslıhan Karalar'ın 19 bine yakın takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Aslıhan Karalar aynı zamanda 2017 Best Model of Turkey birinci oldu.

MALHUN HATUN KİMDİR?

Doğum tarihi tam bilinmemekle beraber, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin 1280 yılında evlendiği ilk eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'nin annesidir. Ayrıca, İslam ilahiyatçısı ve din bilgini Şeyh Edebali'nin kızıdır. İkinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'in 1280 yılında evlendiği ilk eşidir. Adı Bala Hatun ve Rabia olarakta geçmektedir. Şeyh Edebali'nin terbiyesinde iyi bir öğrenim gören Bala Hatun'un Osman Bey ile evliliği sırasında Osman Bey'nin 20'li yaşlar civarında olduğu sanılmaktadır. Osman Bey'in Malhun Hatun'dan kendisinden sonra tahta geçecek oğlu Şehzade Orhan doğmuştur. Yaşamının son yıllarını Bilecik'te yaşayan babası şeyh Edebali'nin yanında geçiren Malhun Hatun 1324'de Bilecik'te hayatını kaybetti. Türbesi, babasının tekkesi yanında bulunmaktadır.