Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu mu?

5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan ve başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezonda Diriliş Osman olarak ATV ekranlarında yayınlanacak. Yayınladığı dönemlerde reyting rekorları kıran dizinin başrolünde ise yeni sezonda Burak Özçivit yer alacak. Diriliş Osman dizisinin kısa süre içinde başlaması beklenirken, kadroda yer alacak isimler de tek tek belli olmaya başladı.

KADRO ŞEKİLLENİYOR

Takvim'in haberine göre, daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş, Osman Bey'in amcası Dündar Bey olarak dizide yer alacak. Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı karaktere hayat verecek. Yani Sönmez, Bamsı Beyrek rolüyle yine kamera karşısına geçecek. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterini oynayan Hazal Subaşı'nın da Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda yer alacağı iddia edildi.