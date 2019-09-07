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  3. Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar oldu!

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar oldu!

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar oldu!

Diriliş Ertuğrul'un devamı olacak olan ‘Diriliş Osman’ dizisinde Burak Özçivit’in partneri belli oldu. Ünlü oyuncuya Aslıhan Karalar eşlik edecek. Karalar, Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’u canlandıracak.

Aslıhan Karalar, yakında ekrana gelecek ‘Diriliş Osman’ dizisinde Burak Özçivit’in partneri oldu. Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’a hayat verecek. Aslıhan Karalar, rolü için tarih dersleri almaya da başladı.

AT BİNME, KILIÇ KULLANMA VE OK ATMA EĞİTİMLERİ DE GÖRÜYOR

Oyuncu, Riva’da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor. Yapım için ayrıca tüm kadın oyuncuların, yemek pişirme dersi de aldığı öğrenildi. Oyuncular haftanın dört günü çiftliğe giderek, çekimler başlayana kadar çalışmaya devam edecek.

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.

Küçük yaşlardan bu yana piyona ve bale eğitimi aldı. Instagram adresinin aktif olarak kullanan Aslıhan Karalar'ın 19 bine yakın takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

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