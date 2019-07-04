Diriliş Osman'a hazırlanan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yarışmaya damga vurdu

Diriliş Osman oyuncuları arasında yer alan başarılı isim Burak Özçivit ve güzel oyuncu Fahriye Evcen magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Aşk Sana Benzer filminin ardından ilişkilerini duyuran ve 29 Haziran 2017'de nikah masasına oturan ünlü çift, dünya gelinde yoğun ilgi görüyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Hadi isimli sanal bilgi yarışmasında ipucu sorusu oldular.

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT İPUCU SORUSU OLDU

29 Haziran 2017'de İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile evlilik yıldönümlerini kutlamışlardı. Bu kutlamaların ardından Hadi bilgi yarışmasında ünlü çift ipucu sorusu oldu.

4 Temmuz’da yarışmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “hadi magazin bugün 12:30'da!Bugünkü ipucumuz ünlü çiftler arasında en beğenilen isimler arasında yer alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ile ilgili sevgili hadiciler. Geçtiğimiz günlerde çift, sosyal medya üzerinden duygu dolu sözlerle evlilik yıl dönümlerini kutladılar ve paylaştıkları fotoğraf bir milyonun üzerinde beğeni aldı. Peki sizce çift, kaçıncı yıl dönümlerini kutluyorlardı?” denildi.