Diriliş Osman oyuncuları kimdir? Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman kadrosunda sürpriz isim!

Diriliş Ertuğrul’u devamı Diriliş Osman için nefesler tutuldu. Diriliş Ertuğrul izleyicileri heyecanla Diriliş Osman’ın başlamasını bekliyorlar. Merak edilen dizi ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizide Osman Gazi karakterine sevilen isim Burak Özçivit hayat verecek. Daha önce Özçivit’in partnerinin Aslıhan Karalar’ın olacağı konuşulmuştu. Yapılan son açıklamada Karalar’ın yerine yeni bir ismin projeye dahil olduğu iddia edildi. İşte sürpriz isim ve konu ile ilgili detaylar…

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNDA SÜRPRİZ İSİM!

Medya Tava'nın haberine göre Burak Özçivit'in partnerinin genç oyuncu Özge Törer'in olduğu konuşuluyor.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisi... Özge Törer, aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.

ASLIHAN KARAHAN’IN ADI GEÇMİŞTİ

Aslıhan Karalar'ın yakında ekrana gelecek ‘Diriliş Osman’ dizisinde Burak Özçivit’in partneri olduğu konuşulmuştu. Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’a hayat verecekti.

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit olacak. Başarılı oyuncu Ayşegül Günay, dizide Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Diriliş Osman'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in ve Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un yer alacağı konuşuluyor.

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.